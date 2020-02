Susana Molina rompió su relación con Gonzalo hace siete meses en 'La isla de las tentaciones'.

hace siete meses en 'La isla de las tentaciones'. Susana podría haber iniciado una relación con el cantante Cepeda, según los rumores. Y ella ha hablado.

Gonzalo Montoya, ex participante de 'Gran Hermano' y de ‘La isla de las tentaciones’, programas que le han cambiado la vida, se ha estrenado como colaborador de 'Viva la vida' este fin de semana, y ya ha vivido un duro momento. El joven ha sido testigo directo de una entrevista a su expareja, Susana Molina, de quien se enamoró en 'GH' y quien le dejó en la isla. Algo nada fácil dado que Gonzalo todavía no ha superado la ruptura, él mismo lo ha confesado en varias ocasiones, y ahora poco a poco va asumiendo que no hay vuelta atrás.

Susana está completamente cerrada en banda a, incluso, verse cara a cara con Gonzalo, así que nada de retomar relaciones. Pero, ¿es que hay alguien más? Pues aunque ella ha asegurado estar soltera, son muchos los rumores que apuntan a que podría estar saliendo con Luis Cepeda, ex triunfito.

instagram

El propio Cepeda ha compartido una instantánea en la que aparecen juntos para felicitarle el cumpleaños a Susana. ¿Será por eso que Susana ha rechazado el trono de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'? Algo que alimenta aún más los rumores... ¿Cómo se lo ha tomado Gonzalo? Pues ha aprovechado su programa para confesar que está bastante dolido con lo sucedido: "Me llegan bulos de que están juntos", declaró Gonzalo, que reconoció que todo aquello era "un poco duro" de digerir.

telecinco

El que parece tener información al respecto es el paparazzi y colaborador Diego Arrabal, ¿les habrá visto juntos? ¿Saldrán pronto fotografías de la pareja a la luz? De momento habrá que esperar...