La relación de Elena Rodríguez, madre de Adara Molinero, y Hugo Sierra, ex pareja de la ganadora de 'GH VIP 7' ha estado siempre marcada por el mal rollo. No obstante, eso está más cerca que nunca de cambiar. Y es que ambos concursante de 'Supervivientes 2020' han tenido un pequeño acercamiento tras el cumpleaños de Martín, nieto de Rodríguez e hijo del uruguayo. Aunque aún queda mucho concurso por delante, parece que la relación entre Elena y Sierra va por buen camino. Algo que no hace demasiada gracia a Adara.

Telecinco

Elena decidió acercarse al santuario donde se encontraba el exnovio de su hija para mantener una conversación con él. "Te pareces a tu hija mucho. Es como que quiero hablar pero mejor no porque huyo de la situación. Cierro los ojos, oigo tu voz y la veo a ella. Sois como dos gotas de agua", dijo Sierra en su segunda conversación con Rodríguez en el concurso. "A ver si en esta experiencia soy capaz de conocer más al padre de mi nieto, que la verdad me gustaría mucho. Al final vamos a tener contacto toda la vida por esa personita", respondió Elena.

"No me había despegado del niño más de dos días y en Madrid, que sé que estoy a una hora de mi casa. Él no se da cuenta pero yo sí", confesó Sierra, muy emocionado. "Si necesitas que lo haga, cambiaré la voz. Cualquier cosa que necesites yo te ayudaré. Y si necesitas desahogarte, puedes hacerlo también", aseguró Elena, terminando su encuentro con un abrazo.