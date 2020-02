'Supervivientes 2020' acaba de empezar y la isla ya está que arde. Uno de los que más momentos de tensión está protagonizando es José Antonio Avilés. El periodista de 'Viva la vida' ha sacado muy pronto su carácter y se ha enfrentado a la mayoría de sus compañeros. Con Ferre y Pavón han sido los concursantes con los que mayores peleas ha tenido el comunicador. Y es que parece que cualquier excusa es buena para tener un enfrentamiento en Honduras. Muy atentos a las duras acusaciones que se han dedicado los participantes.

Telecinco

"Es que eres un pesado, te quejas por todo, tío. Si lo sabes hacer mejor, hazlo tú", le ha dicho Ferre a José Antonio. "Te estoy diciendo que haz lo que quieras. Yo no quiero ordenar nada. Pero es que no vamos a hacer lo que tú quieras, vamos a hacer lo que queramos todos. Igual que cuando tú no querías cenar y había que cenar cuatro veces al día. Ahora estamos diciendo unos una cosa y tú tampoco. ¡Arrea, chico!", contestó el colaborador de televisión.

No obstante, no fue el único enfrentamiento que tuvo José Antonio. Con Pavón también tuvo más que palabras. "Eres una trapera e insoportable, eres el más negativo del equipo. Eres una escandalosa, es que gritas como una loca", refiriéndose a él todo el rato en femenino. "Te estoy diciendo que no me llames loca. Te has pasado toda la vida mintiendo en televisión. Eres un falso", dijo José Antonio.