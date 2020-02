Los insultos homófobos de Antonio Pavón contra Jose Antonio Avil és provocan una oleada de críticas contra el torero.

Pavón también ha sido tachado de machista por cuestionar las capacidades de Elena y Ana María Aldón.

Cuando parecía claro que Yiya se había hecho con el título de concursante más polémica de 'Supervivientes 2020', llega Antonio Pavón dispuesto a arrebatarle el puesto. ¿Pero qué ha pasado para que eso sea así? Pues que el torero tuvo una gran pelea contra José Antonio Avilés durante la que se dedicó a insultar al colaborador de 'Viva la vida' usando el género femenino. Un comportamiento de lo más polémico que ha provocado que Pavón sea tachado de homófobo. ¿Tan fuerte fueron las palabras que le dedicó a Avilés?

Pues desde luego suaves no fueron. A Antonio Pavón se le calentó la boca y todo lo que soltó por ella parecía fuego contra José Antonio Avilés. “Eres una trapera, muy sucia, eres muy guarra, de verdad eres insoportable” fueron sus primeras lindezas contra su nuevo enemigo. Y sí, todos ellos son adjetivos en femenino. Una ristra de insultos en femenino que ha provocado que el malagueño fuera criticado en plató, y fuera de plató, como homófobo.

Pero ojo que el torero no se quedó ahí y el ataque contra el colaborador continuó y, de nuevo, continuó en femenino. “No haces nada, nada, nada. Escandalosa, estás gritando como una loca, loca de remate, qué quieres que te diga chocho si estás todo el día con el 'maricón, maricón'”, le dijo a José Antonio que, de los nervios, le respondía “que me digas loco, no loca”.

Todo comenzó cuando el grupo de los siervos tenía que decidir qué dos concursantes iban a ser los encargados de visitar al Capitán Morgan con el cofre a cuestas. Elena Rodríguez y Ana María Aldón se ofrecían a hacerlo ante un incrédulo Antonio Pavón que cuestionaba que dos mujeres pudieran conseguir un reto que requería cierta fuerza física. Y lo consiguieron. Fue entonces cuando el diestro, después de haberlas puesto en duda, se acercó a felicitarlas, cuando José Antonio llamó “falso” al diestro. Ésa fue la mecha que provocó la gran pelea entre ambos.

Tras ver el vídeo de la pelea, en plató, y fuera de plató, se cuestionó el polémico comportamiento de Pavón, a quien, además de homófobo, se le tachó también de machista por cuestionar la capacidad de las mujeres en 'Supervivientes 2020'. ¿Traerá consecuencias el comportamiento del malagueño? Él no está nominado pero José Antonio Avilés sí...