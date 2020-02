Diego Matamoros abrió un canal llamado 'Lo nuestro' en Mtmad junto a la que era su mujer, Estela Grande, después de que saliera del concurso de 'GH VIP7'. Desafortunadamente, solo han podido subir un capítulo después de que la modelo y el hijo de Kiko Matamoros rompieran tras el paso de ella por el plató de 'El tiempo del descuento'. Ahora el colaborador inicia un nuevo canal por su cuenta llamado 'Borró casette' en el que va a ir contando cómo se ha adaptado a su nueva vida y los cambios que está viviendo.

Mtmad

"Dada la situación que llevamos, que nos hemos separado, aunque (Estela) es una persona muy importante para mí o lo ha sido en mi vida, ahora recorremos un camino separado y es lo que hay. Entonces nuestro canal se iba a llamar 'Lo nuestro' . Y de cómo iba a ser este proyecto a cómo es pues han cambiado muchas cosas", comenzaba explicando el hijo de Kiko Matamoros. Y es que desde que Estela Grande ha comenzado a trabajar en televisión, toda su relación se ha ido desmoronando: "Es muy triste pero hay que avanzar. De cada acto hay una consecuencia. Cada uno hemos dado unos pasos hacia unos lados bastante diferentes. Y eso también es 'aviso para navegantes'. El sobreexponerse en televisión, en medios, y que al final no calcules todo es complicado para una pareja".

Gtres

Sin embargo, parece que Diego Matamoros no le guarda ningún tipo de rencor a la modelo y le desea "lo mejor", asegurando que ahora él se encuentra "en otro punto". Con estas palabras, el colaborador cierra todas las puertas a una reconciliación ya que aunque no está divorciado, admite que "empieza mi nueva vida de soltero, todavía no de divorciado porque no hemos dado ese paso. Estamos dando todo el tiempo del mundo para hacer las cosas bien. Y nada, empieza otra vida".