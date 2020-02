Dicen que siempre es bueno que hablen. Bien o mal, pero que hablen. Y eso es lo que le está pasando a 'Operación Triunfo'. La edición de 2020 no termina de despegar en cuanto a audiencias, y cualquier noticia o polémica siempre servirá para rascar unos puntos. ¿La última? La ha protagonizado no un estudiante (que suele ser lo más normal), sino la mismísima Estrella Morente. La cantante ha pasado por la gala 6 del programa de talentos para entonar la preciosa canción 'Volver', de Carlos Gardel, por bulerías, junto a la concursante Nia. Sin embargo, poco sabían lo que estaba punto de pasar, y que pilló desprevenidos a todos.

RTVE

A Estrella, casada con el diestro Javier Conde, no se le ocurrió mejor idea que cambiar los primeros versos de la canción por otros en los que defendía la tauromaquia, quedando así: "Ni el torero mata al toro, ni el toro mata al torero, los dos se juegan su vida, a un mismo azaroso juego. No trafiques con su alma, no le perdonéis la vida al toro bravo en la plaza. Qué humana cobardía robarle al toro su muerte, a solas y en su agonía".

📺 Estrella Morente ha cantado un verso inicial en defensa de la tauromaquia en el inicio de su actuación en #OTGala6.



Según el productor Tinet Rubira (@tinetr), pilló por sorpresa al programa, no estaba previsto y no se hizo en ningún ensayo. pic.twitter.com/NnSO4zXP71 — La Guerra de los Medios (@GuerraDeMedios) February 24, 2020

Al parecer, esta reacción de Estrella podía haber venido dada por unas declaraciones que días antes realizaba Maialen en el programa en las que llamaba 'nazis' y 'psicópatas' a los toreros, y aunque RTVE ya salió al paso para decir que no compartían esas declaraciones pero sí defendían su libertad de expresión, ahora han sido los propios fans los que han salido al paso para atacar a Nia.

Nia, ¿engañada por Estrella?

Este lunes ha sido la propia directora de la Academia, Noemí Galera, la que ha querido atajar el asunto durante el visionado de las actuaciones del domingo con los alumnos, y cuando le tocó el turno a Nia, Noemí fue clara: "Lo que hizo Estrella no lo sabía nadie. Nos quedamos todos a cuadros con su inicio de la canción, que no estaba previsto".

"Cuando os decimos que tenéis que hacer la actuación igual que en los ensayos, es porque hay un equipo detrás que luego tiene que retratar eso. Uno de audio, que tiene que mirar los niveles, unos cámaras, un iluminador, una dirección...", apunto, y añadió: "No era el lugar. Era el momento de Nia para que fuera la prota y para que las dos estuvieran las dos juntas. Y acabó siendo su momento. Solo veremos la actuación si tu quieres", le dijo a la joven. Por su parte, Nia quiso dejar claro lo que le había dicho Estrella: que antes de comenzar le preguntó si podía "hacer unas cosas para calentar. Me asustó al principio porque creía que era otra canción, y ya vi que volvió", aseguró, dejando claro que tampoco se lo esperaba.