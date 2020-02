Samira vuelve con su ex tras dejar a Lola Ortiz: Amor Romeira lo cuenta TODO

No hay cosa que le reviente más a Amor Romeira que que le toquen las narices, y especialmente cuando lo hacen fastidiando a sus amigos. De hecho, cuando responde, lo llama dar 'ubikaína', y hasta tiene un single con ese nombre. Esta vez, sin embargo, parece que han ido más allá, y la culpable no es otra que la ex tronista Samira. La joven ha recuperado a su ex, Rubén, de las manos de otra viceversa, Lola Ortiz, con la que el chico estuvo saliendo tras romper con Samira en 2018. Pero no contenta con eso, parece que la chica ¡ha decidido arrastrar y humillar a también a Lola!

Ortiz ya publicó un vídeo hace unos días en su canal de MTMad explicando que Samira le estaba enviando mensajes para reírse de ella, con frases lapidarias como que qué se siente al ser el 'kleenex' un chico. Por eso, Amor Romeira ha sacado la artillería pesada, y no sólo ha arrastrado al barro a Samira, sino que además ¡la ha puesto en su sitio!

Precisamente Samira, según Amor, es la que más tiene que callar, porque a ella también la dejó Rubén, y si a alguien debe pedir explicaciones, es a su actual novio, aunque, según opina la canaria, no le debe ninguna, ya que él ha salido con Lola cuando ya no estaba con Samira.

"Tú deberías estar calladita e intentando pasar desapercibida. No vayas alardeando. Deja la dignidad a un ladito. No vayas escribiéndole mensajes a Lola haciéndote la digna, porque eres la menos indicada para presumir de dignidad, ¿vale? ¿Quién eres tú? ¿Porque tú cómo te sientes a comerte los fluidos vaginales de Lola? ¿Y vas a escribir a todas las que han estado con él, no sólo a Lola? Porque hay muchas, cariño: Shoko, Opium, Oh My Club... pero tiene que ser a Lola, ¿no? Qué triste que una mujer ataque a otra porque haya sido pareja de su pareja", estallaba Amor, aunque le enviaba un mensaje a Samira y a todas las mujeres: "Mujeres, si vais a perdonar, perdonad y empezad de cero. No vayas a atacar a la vida que tuvo mientras él no estuvo contigo".

A pesar de todo, Amor deja claro que le parece genial que hayan vuelto... pero a su estilo y con pullita: "Qué felicidad. A mí me parece genial que hayan vuelto, que a mí desde pequeñita me han enseñado a reciclar: el plástico con el plástico, el vidrio con el vidrio... y la basura con la basura". ¡Zasca!