Christofer manda un mensaje a Fani

Christofer ha querido mandar un mensaje a Fani.



Fani ha sido la primera salvada por la audiencia de 'Supervivientes'.

Tras el huracán de popularidad que supuso 'La Isla de las Tentaciones' para Christofer y Fani, ahora el amor de esta pareja, que se ha dado una segunda oportunidad, vive una nueva prueba desde que ella aterrizara en Honduras como concursante de 'Supervivientes'. Él se ha propuesto defender a capa y espada a su chica durante su nueva aventura televisiva. Por eso, Christofer no ha dudado en mandarle un mensaje de apoyo a Fani a través de 'A pesar de todo', el canal que los dos tortolitos han estrenado en Mtmad.

Mtmad

El chileno ha decidido enterrar el miedo que siente por la posibilidad de que la historia de infidelidad se pudiera repetir y prefiere centrarse en lo positivo y dedicar sus fuerzas a animar a su chica. “Estaré esperándote”, es el mensaje de apoyo que Christofer, emocionado, manda a Fani.

Instagram Mtmad

Además, el ex concursante de 'La Isla de las Tentaciones ha querido desvelar cómo es su vida ahora sin Fani. “Estoy un poco descolado. Que no esté Fani conmigo me está costando porque estoy acostumbrado a hacer con ella: la compra, ir al gimnasio, llevar al niño...”, explica Christofer.

Mtmad

Aunque reconoce que está “muy feliz” con todo el apoyo y cariño que recibe de la gente, Christofer lleva mal la ausencia de su chica. “La extraño mucho así que me intento distraer con mis amigos y con el niño”, confiesa. Y es que Fani se ha ido a 'Supervivientes' en el peor momento según explica su novio. “Justo cuando podemos decir a todo el mundo que estamos juntos, que estamos mejor que nunca como pareja, justo se me va...”, reconoce con pena Christofer.





A pesar de esa pena, el chico tiene claro que va defender a Fani para conseguir que llegue a la final. Y ahora que su perfil de Instagram ha crecido como la espuma con más de 240.000 seguidores, Christofer ha decidido usarlo como arma para apoyar a su chica.“ Espero que la dejéis demostrar la maravillosa persona que es”, escribía el día del debut de Fani en 'Supervivientes'.