Anita Matamoros sufre las consecuencias del coronavirus

Anita Matamoros vive en Italia desde hace más de dos años.

China ha elevado hoy a 2.592 los fallecidos por el coronavirus entre los 77.150 casos de infectados.



Italia ha registrado hoy una sexta víctima mortal por la neumonía causada por el nuevo coronavirus.

El norte de Italia afronta una semana de total paralización: Museos, escuelas y universidades permanecerán cerradas en el intento de limitar el brote de coronavirus que ha llegado al país y ha provocado ya 224 contagios y seis fallecidos. Una de las afectadas por la situación ha sido Anita Matamoros, que no es que se haya contagiado, pero se ha visto obligada a cambiar sus planes. Hace tan solo unos días, la joven influencer estaba disfrutando de unas vacaciones idílicas playas de México, pero ha llegado la hora de volver a la rutina y volver a casa... Eso sí, a su casa de antes, en Madrid, porque no puede volver a Italia, donde vive desde hace dos años.

"Esta mañana en teoría me iba a Milán otra vez porque tenía uni, pero al final no. Han cancelado las clases de repente hasta el día 1 (de marzo)", ha explicado Ana en sus redes sociales. "Hemos aterrizado, he puesto Internet y me ha llegado un correo en el que me avisaba", confiesa. Así que hasta nueva orden, permanecerá en España y tendrá que esperar para volver a Milán, donde vive mientras estudia su carrera, Fashion business & Communication & New Media.

Ella misma ha confesado tener sentimientos encontrados con todo esto: "Por un lado estoy contenta porque me quedo en Madrid, pero por otro estoy un poco preocupada, ¿hasta dónde va a llegar esto del coronavirus? No sé…", se pregunta.