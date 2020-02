El domingo 23 de febrero, los supervivientes volvieron a nuestras pantallas con Jordi González y Lara Álvarez en 'Supervivientes: Conexión Honduras'. La noche estuvo calentita y la audiencia decidió que José Antonio Avilés, Yiya y Antonio Pavón, finalmente salten el jueves desde helicóptero. Cómo castigo por ser los que menos congeniaban en el grupo, el primer día de gala se decidió que no entrasen como lo hicieron sus compañeros, cosa que a José Antonio le sentó bastante mal y estos días ha estado de bajón. Ahora, la audiencia se lo ha pensado mejor y le han dado una segunda oportunidad.

Telecinco

A través de los votos de la web oficial del programa, los concursantes podrán saltar de helicóptero. En concreto los resultados fueron un 85% que sí y un 15% que no. Todos los días que hay conexiones con la isla, los concursantes piden saltar y no se imaginan que su sueño se hará realidad el próximo jueves en la gala. Seguramente, José Antonio y el torero salten, y nunca mejor dicho, de alegría por esta nueva noticia, pero ¿y Yiya? A la concursante no le hacía tanta gracia precipitarse desde los aires, no es algo que le hiciera ilusión...¿cambiará de idea?