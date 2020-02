Dicen que lo que bien empieza, bien acaba, aunque ahora mismo estamos dudando de que eso sea así siempre, y si no que se lo cuenten a Susana Molina. La que fuera una de las protagonistas de 'La isla de las tentaciones' ha llegado a los 30 años este 24 de febrero por la puerta grande: con familia y amigos que la quieren, sin novio (Gonzalo Montoya) tras romper con él ¡y con moratones por el cuerpo! Vamos, que las continuas fiestas de celebración, al final, le han pasado factura, y era ella misma la que lo contaba a través de Instagram entre feliz y dolorida.

"Bueno, la película es que me caí por las escaleras, ya os enseñaré los moratones. Claro, en el momento no me dolía nada, con la fiesta y pim pam pum... pero al día siguiente no me podía mover. Me dolía todo el cuerpo", contaba ante las continuas preguntas de sus seguidores de por qué había tenido que ir al fisioterapeuta. ¡Pues ahí estaba la razón! Desde luego, esta chica no gana para disgustos últimamente...

Eso sí, parece que este drama no ha conseguido pararla, porque antes de su cumpleaños estaba en París y Disneyland dándolo todo con sus amigas, mientras que el fin de semana alargó la fiesta todo lo que pudo entre comidas, cenas y discotecas... y siguió hasta el lunes (día real de su cumpleaños), momento en el que ha tenido que parar para recuperarse de las 'heridas de guerra'. ¿Quién sabe? A lo mejor lo que bien empieza, mal acaba... pero vuelve a empezar para acabar bien 😉