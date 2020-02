Gabriel Guevara, protagonista de la nueva serie de TVE 'HIT': "Yo soy Gabriel, soy actor y no soy el 'hijo de'".

Ser 'el hijo de...' no es nada fácil, porque no sólo es muy difícil quitarse la losa de los antecesores, sino que además hay que demostrar que vales para algo con el doble de esfuerzo y no por ser, precisamente, el hijo de un famoso. Gabriel Guevara en concreto sabe de lo que hablamos, y es que el actor de 'Skam España', siendo hijo de Marlene Mourreau, no lo ha tenido sencillo, aunque poco a poco lo va consiguiendo: de momento, estrena la serie 'HIT', de Daniel Grao y Olaya Caldera, donde dará vida a uno de los estudiantes problemáticos de la ficción, que versará precisamente sobre temas como la soledad de los más jóvenes, las redes sociales, el sexo y las adicciones o la falta de apoyo al trabajo de los profesores.

Aún así, tener el apoyo de su madre ha sido fundamental: "Mi madre me dice 'adelante todo lo que puedas' y que a ver si triunfo más que ella. A ver si es verdad, porque para mí mi madre es una grande. Y sí, y sigo sus consejos", aunque tiene asimilado que, de momento, va a su estela: "Si no fuera por mi madre... bueno, es una ayuda que no viene nada mal, pero yo soy Gabriel Guevara, soy actor y no soy 'el hijo de'. Poco a poco, y ya se me conocerá si se me tiene que conocer".

Gabriel ya ha sembrado el éxito con su paso por 'Skam España'. No en vano ya tiene 80.000 seguidores en Instagram y más de 50.000 en la cuenta de su personaje, Cristian Miralles, que también alimenta más allá de su papel en la serie. Desde aquí, al menos, le deseamos todo el éxito del mundo.