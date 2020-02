Sonriente, feliz y alegre, Thalía mostraba su tarta dedicada a los años ochenta. La cantante se ha hecho infinidad de fotos para enseñar a sus más de quince millones de seguidores el espectacular pastel que estaba decorado con su nombre y aparatos típicos de la época. Fue entonces cuando llegó la hora de encender las bengalas que pondrían el broche final para que la tarta quedara estupenda pero no todo ha salido como la intérprete de 'No me acuerdo' esperaba.

Instagram

Una de las bengalas se ha caído y ha quemado su brazo izquierdo en plena celebración. Sin embargo, la cantante, a quien hace poco hemos visto de vacaciones en familia, no ha dejado en ningún momento de sonreír y así lo ha demostrado en un vídeo que ha publicado ella misma en el que enseña cómo ha quedado su brazo después de la quemadura y el momento exacto en el que se produce el accidente.

"Momento exacto cuando la antorcha me quemó el antebrazo. Pero "El show debe continuar" y mi mente se sobrepone al dolor automáticamente", comenzaba explicando la artista. "¡Lo que sí es que llegando a mi casa esa noche y hasta el día de hoy, la quemada está en una punzada constante!", asegurando que no se había curado del todo y que todavía le duele. Y es que no es que le haya rozado un poco, es que se ha caído de lleno en el brazo de Thalía, pero tan y como ella ha demostrado, no hay nada ni nadie que le quite la sonrisa, y menos en un momento tan especial como ese en el que estaba rodeada de la gente que más quiere.