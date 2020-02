Samira y Steisy se convirtieron en enemigas durante su paso por 'Mujeres y Hombres y Viceversa', donde protagonizaron fuertes discusiones.

Han dejado atrás su enemistad y se han metido juntas en la cama para hablar de sexo, ¡y sin tapujos!

Steisy y su chico, Pablo, no tienen tapujos, así lo han demostrado en varias ocasiones hablando con total libertad de su vida sexual, de sus relaciones, de su bisexualidad... De todo, y su canal de Mtmad se ha convertido en uno de los más divertidos y desenfrenados. Y ahora les ha dado por hacer entrevistas... ¡En la cama! Sí, invitan a gente a su cama y charlan sin parar. ¿La última invitada? Pues una de las más esperadas y sorprendentes: Samira. La ex tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha aceptado la invitación de la pareja pese a que se llevaba muy, pero que muy mal con su compañera de programa, pero han logrado dejar sus diferencias atrás y parece que tienen mucho más en común de lo que pensaban.

Las ex tronistas han intercambiado sus técnicas para volver locos a todos en la cama... y no tiene desperdicio. Han hablado de tríos, de bisexualidad, de lo que han y no han hecho, de hasta donde estarían dispuestas a llegar, y hay alguna que otra confesión que nos ha dejado completamente locos.

mtmad

También han aprovechado para ponerse algo más serias y hablar de por qué no consiguieron ser amigas durante su paso por el programa. Sea como sea, todo está solucionado y las jóvenes han logrado ¿ser amigas? Quizá esa palabra todavía les venga grande, pero oye, vista la complicidad que han vivido en su reencuentro, no nos extrañaría. ¡Ojalá lo consigan!