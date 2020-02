Rocío Flores se enfrenta a Antonio Pavón.

Todo ha sido por la ubicación de la cabaña.

La hija de Antonio David Flores se ha enfrentado durante a Antonio Pavón por la construcción de la cabaña. Un motivo que puede parecer una tontería, pero que después de varias días sin comer y durmiendo en la playa en condiciones muy extremas todo se vuelve más insoportable.

Telecinco

"Si queréis dormir ahí y que os suba un escorpión por la cara, de lujo. Yo, ahí, no voy a dormir", declaró Flores. "Yo no tengo nada de qué hablar, yo tengo mi opinión. Aquí, como las decisiones las tomáis vosotros...", criticó la concursante. "Tú como líder tomas muchas decisiones", criticó Rocío. "Os importa que los que queremos dormir abajo, ¿utilicemos una esterilla?", planteó José Antonio Avilés.

Telecinco

"Ya solo faltaba que encima tuviera que dormir en la arena", comentó la nieta de Rocío Jurado. "No voy a seguir las órdenes de aquí mi señor capitán. Estoy hasta las narices", manifestó Flores. "Aquí ha quedado claro que la decisión la hemos tomado entre todos, ¿no? Yo me limpio las manos", señaló Pavón. "Te lo voy a explicar por si acaso no lo has entendido a lo largo de toda esta semana, porque ya llevo acumulándolo y me toca las narices. Aquí te hartas de decir durante todos los días, que ciertos compañeros no hacemos nada", concluyó Flores.