Sofía Suescun y Gloria Camila se enfrentan de nuevo.

Las ex supervivientes no se soportan.

Y es que tras su primer encuentro la semana pasada en el estreno del reality, Sofía Suescun y Gloria Camila se han vuelto a ver las caras en 'Tierra de nadie' . Y, como era de esperar, la tensión entre ambas ha saltado por los aires. Desde que Suescun empezará su relación con Kiko Jiménez, ex de la hija de Rocío Jurado, no ha podido ver ni en pintura a Gloria Camila.

Telecinco

"Me ha preguntado cuántos peces pesqué, cuando yo gané el concurso, que creo que es más importante", señaló Suescun. "Lo importante no es pescar, son las ganas que ponen algunos de los supervivientes, porque a Rocío Flores no la vemos por ninguna parte. Yo solo la veo bajo la sombra", declaró la hija de Maite Galdeano.

Telecinco

"Yo quiero destacar, que a ver si tú dejas de hablar tanto de Rocío Flores, que llevas haciéndolo durante meses, y te preocupas más por tu hermano y hablas de él", le dijo Gloria Camila, muy contudentemente. "Mira ya ha conseguido lo que quería. Al final la han aplaudido efusivamente. Supongo que ya estará feliz", aseguró Suescun. "Que pesada eres", concluyó la hija de Ortega Cano, harta ya de la conversación con Sofía.