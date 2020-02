View this post on Instagram

Ella es mi motor en los momentos como ahora,donde la desolación y la angustia me puede. El pensar que no volveré a verla, que no volveré oír su voz alegre, esa llamada que siempre le quitaba hierro a todo, mis preocupaciones las hacía insignificantes, colgaba el teléfono con una sensación de poder superarlo todo gracias a su sabiduría y a su capacidad de hacerme reír. Así quiero ser para ella, que se sienta tan orgullosa de mi como yo lo estuve de su abuela, que no me guarde ningún secreto, que todos sus problemas y angustias las comparta conmigo, que pueda ayudarla con mis consejos, que siempre tenga ganas de luchar y nunca tirar la toalla, que esté cerca en todos sus momentos importantes. Que no pueda resistir la tentación de compartirlo todo conmigo, como hacía yo, que piense que la vida siempre merece la pena vivirla aunque yo ya no esté, pero siempre estaré cuidándola como me siento protegida por ti madre, os quiero muchísimo a las dos mujeres más importantes de mi vida. Felicidades mi niña!!!!😘😘😘😘@annafpadilla .