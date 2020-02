Siempre hemos dicho que nos sorprenden (y no dejarán de hacerlo) las amistades entre los famosos, porque ya pueden ser conocidos por asuntos de lo más variopintos... ¡que al final todos se conocen! Da igual que uno sea político, cantante, escritor, influencer o tronista: Dios lo cría, y en los eventos a los que les invitan se juntan. Eventos o el universo Telecinco, porque por ahí pasan todos y, de tanto coincidir, al final se hacen amiguis. Que se lo digan si no a Alejandra Rubio y Fiama: por los mundos de los que vienen, podrían no tener nada que ver, pero ahora resulta ¡que son inseparables! Y todo gracias a haber coincidido en el plató de 'La isla de las tentaciones'.

Así de sonrientes las hemos podido ver en Instagram, compartiendo risas, canciones a voz en grito en el coche y confidencias mientras visitaban, junto al también influencer y ex tronista Miguel de Hoyos, un safari en pleno Madrid, donde han estado de lo más felices este martes entre animales como tigres, leones o cebras.

Instagram

Sin embargo, como con todo, la polémica les ha perseguido: algunos de sus seguidores les han reprochado que hagan publicidad a un sitio en el que los animales están encerrados, pero tanto Alejandra como Fiama han sido claras: "Vamos a dejar la ignorancia", ha dicho Fiama vehementemente, y es que, según ha contado, los animales están en régimen de semi-libertad, y todos son rescatados de los circos en los que los maltrataban o de las mafias que pretendían traficar con ellos.

Alejandra Rubio Instagram

Además, Fiama ha dado un dato curioso: estos animales, tras estar en contacto y habituados a humanos, no pueden volver a dejarlos en libertad, porque durarían días, y en estos sitios, al menos, están cuidados y, por lo que parece, muy felices en amplios campos. ¡pues nos quedamos más tranquilos!