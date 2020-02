Pelearse en un plató de televisión es prácticamente un 'must' cuando trabajas en el medio, especialmente si te tocan las narices... y si no, pues también, ¡que una bronca a tiempo puede rascar unos puntos de audiencia! Los que saben esto muy bien son Oriana Marzoli y Fabio Colloricchio, que en la primera emisión de 'Supervivientes: Tierra de nadie' el pasado martes, el italoargentino y la venezolana se enzarzaron... y no llegaron a las manos porque Dios no quiso. ¿El motivo? El pique totalmente arbitrario de Oriana sobre las dotes como superviviente de Fabio...

El joven era preguntado por el presentador, Carlos Sobera, qué prueba de su edición (2019) le había parecido más dura, y mientras respondía que todas habían sido duras (aunque hizo especial hincapié en la del tridente junto a Carlos Lozano y Albert, en la que tenían que tirar cada uno de un lado de las cuerdas), Marzoli saltó para buscarle las cosquillas: "Tú no ganaste ninguna prueba, la verdad. Para el físico que tienes, hacías las pruebas súper mal" le recriminó.

Fabio se quedó sorprendido por la respuesta de su compañera, pero no se achantó: "Yo fui el que más veces fue líder en mi edición, así que silencio" le mandó callar. Y añadió: "Si tú no aguantaste ni una semana de reality. ¿Cómo puedes hablar?", le devolvió Fabio el zasca, recordándole su espantada a los tres días de empezar 'GH VIP 6'.

La verdad tras la bronca

Oriana y Fabio nunca se habían enganchado en público de esta manera, pero ahora que todo el drama de la ruptura de amistad entre ella y Violeta ha salido a la luz, entendemos que se lleven tan mal: al fin y al cabo, Oriana ya contó hace unos días que habían dejado de ser amigas porque había visto cosas y actitudes que no le habían gustado ni un pelo... y en el pack entra, cómo no, también el novio de su ex amiga. ¿Será por esto que ya no se soportan?