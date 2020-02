Lucía Gil ha triunfado en el mundo de la música y de la interpretación. Así lo demostró en su edición de 'Tu cara me suena' donde quedo muy cerca de ser la ganadora. Además, continúa con la obra de teatro 'La Llamada' dando vida al personaje de Susana Romero y ha lanzado el single 'Seré' en cuyo videoclip aparece el futbolista Edu Aguirre. La joven también está centrada en preparar nuevas canciones para su próximo lanzamiento discográfico. No contenta con su faceta como actriz y cantante, la actriz ha sorprendido a sus más de 200.000 seguidores de Instagram con un nuevo proyecto profesional que poco tiene que ver con su carrera en la música y la interpretación. Lucía se pasa a la literatura y se estrena como escritora.

"Esta es la portada de mi primera novela. Una novela romántica narrada por una chica no tan romántica... El reflejo de la sociedad actual en la que la mujer toma un lugar protagonista. Estoy deseando que conozcáis a la prota de mi libro. ¿Cómo creéis que se llama?", titulaba la actriz bajo la portada de su novela. Un proyecto en el que sus fans le dan todo su apoyo y están deseando leer esta novela tan especial para la cantante.

Y es que su paso por 'Tu cara me suena' supuso un antes y un después para la joven, que se tomó el reto como una oportunidad para darse más a conocer. "Me lo he pasado muy bien, ha sido una experiencia muy buena a nivel profesional y personal, porque al final conocemos a muchísima gente. Es la oportunidad ideal para que se te conozca en otros registros o gente que no te conocía de nada, ahora sepa quién eres. Estoy súper contenta de haber venido" admitía.