Ser artista no es nada fácil, y el apoyo de tus seres queridos siempre es fundamental para no caer. Rosario Mohedano lo sabe bien, y ella misma lo ha confirmado en su última entrevista. La cantante saca ahora nuevo single, 'Rosa de febrero', un canto a todas las madres, pero en especial a la suya, Rosa Benito. No nos cabe duda de que la colaboradora de televisión estará encantada con tener una canción dedicada, y encima ¡su hija ha contado con ella para el videoclip!

Todo parece ideal y muy familiar, pero por sus palabras nos surge la duda: ¿ha contado con ella porque ha querido... o por necesidad? "Era importante que saliera mi madre en el videoclip, porque aparte de que tengo una madre guapísima, era bonito que quedara ahí", ha dicho muy emocionada, no sin antes afirmar: "Tenía que tirar de lo que tenía a mano".

Sin embargo, no sólo ha contado con ella, sino que se ha llevado a toda la prole al Parque Europa de Torrejón de Ardoz para la grabación del mismo: "No sólo salen mis hijos: salen mis sobrinos, mi cuñada, mi tía Mari Ángeles, mis primas...". "Necesitaba darle esa importancia a ese regalo de la vida que son nuestras madres, sobre todo cuando son tenaces, valientes, cuando te dan ejemplo de superación y de positividad".

El adelanto ya suena así de bien, aunque el vídeo completo ya se puede ver en YouTube. ¿Qué te parece?