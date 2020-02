Noemí Salazar fue la sorpresa entre los seguidores de 'GH 17'. Sin meterse en polémicas, la protagonista de los Gipsy Kings consiguió conquistar a todos los telespectadores con su espontaneidad y, sobre todo, con sus historias sobre su familia. Pronto su 'negro' y su hija fueron nuevos protagonistas del reality y esto ha hecho que sus seguidores conecten mucho más con el problema que ha confesado la joven hoy a través de las redes sociales: una enfermedad que padece su hija.

Se trata de un trastorno extraño provocado por los nervios y la ansiedad: la tricotilomanía. Una enfermedad que la propia Noemí, quien no tiene problemas en confesarlo, ha explicado con un vídeo a través de su perfil en Instagram detallando todos los problemas que desembocan de ella no solo para su pequeña sino también para su alrededor. "Vengo a comentar un tema que probablemente mucha gente lo esté sufriendo y quiero ayudar. Mi niña tiene el problema de la tricotilomanía, es decir, se tira del pelo de forma compulsiva y se lo arranca", explica.

Instagram

"Lleva haciéndolo desde que era bebé pero, ahora, como es más mayor y le he explicado las cosas, parece que lo ha entendido y ha dejado de hacerlo", añade Noemí en el vídeo en el que, tranquila, intenta dar a conocer este trastorno extraño. El arranque del pelo no es solo de la cabeza, sino de cualquier parte del cuerpo incluidas las cejas que, en algunos casos quedan totalmente despobladas.

Y es que quienes padecen esta enfermedad sienten una sensación de alivio cuando lo hacen. "Lo hace cuando está relajada, de manera inconsciente cuando está dormida. Aunque ahora lo haga menos, el problema es que de tanto tirarse del pelo se le ha quedado muy débil. Lo he pasado muy mal con este tema", explica Noemí quien temía que este trastorno pudiera dejar a su hija sin cabellera.

En esta ocasión, para evitar que su hija siga haciendo esta práctica, Noemí optó primero por un psicólogo infantil, lo cual "es conveniente" hacerlo, tal y como señala la propia afectada, pero no ha funcionado por lo que ha optado por llevar a su hija a un dermatólogo: "Quiero compartir este problema porque se va a someter a un tratamiento completamente natural en la peluquería. Sé que me vais a decir que lo primero que tengo que hacer es consultarlo con un psicólogo antes que con un dermatólogo... La he llevado ya a un psicólogo infantil, es conveniente hacerlo pero a mí no me ha funcionado mucho. A fin de cuentas es una niña y no entiende lo que le ha dicho el psicólogo".