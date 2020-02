Hugo Sierra e Ivana Icardi han dado rienda suelta a su pasión.

Sus compañeros en la isla también han opinado sobre esta ¿sorprendente? relación.

Ni una semana ha pasado desde que arrancase la aventura y ya han saltado chispas, y no, no hablamos de las de la guerra, que esas saltaron en minutos... ¡Hablamos de las del amor! Amor, pasión, tonteo, montaje... llámalo X. Los protagonistas, para sorpresa (o no tanto) de todos, han sido Hugo Sierra e Ivana Icardi, para quien no los conozca, ex de Adara Molinero y ex de Gianmarco Onestini. ¿Casualidad? No lo creemos... O sí. La que no lo cree es la propia Adara, que no ha dudado en comentar la noche de pasión de ambos en su paso por 'Mujeres y Hombres y Viceversa', y su "madre mía" se ha quedado en nada al lado de su reacción.

A la ganadora de 'GH VIP' le huele “a despecho” y cree que Hugo no siente ninguna atracción por la argentina: “No hay química ni pasión. Además hay unas imágenes de él hablando de ella y la cara lo dice todo. No hay nada”.

Adara se ha quedado “flipando” con las imágenes: “No quiero contar intimidades pero esas cosas nos las decíamos nosotros”, ha dicho respecto a los momentos 'ñoños' de los supervivientes. Según ella, le reclamaba atención de la misma manera: “Le decía ‘dime que estoy guapa’ y eso se lo ha dicho a ella”.

Lo que tiene claro es que "si él se enamora y vuelve a ilusionarse yo estaría feliz porque, si él es feliz, hace feliz a mi hijo”, ha asegurado. Pero, sea como sea, cree que esto no es amor si no vendetta... “Tienen el mismo interés de molestarme a mí y a Gianmarco”.