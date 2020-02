Está a punto de dar a luz a su segunda hija, pero a Elena Tablada no le para nada. No hay más que ver cómo llegó a Madrid el pasado 24 de febrero junto a su hija Ella, de 10 años, y su íntima amiga Raquel Perera. En el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid, la mujer de Javier Ungría paseó su barriga de embarazada y no escatimó en equipaje. ¡Madre mía si llevaba por lo menos seis maletas! Y hasta un portabebés para cuando nazca su niña… ¿Será porque Elena ya piensa quedarse en España para que su bebé nazca aquí? La diseñadora de joyas vive a caballo entre Madrid y Miami, pero desde que se casó con Javier Ungría pasa mucho tiempo en la capital de España donde su marido tiene varios negocios.

Agencias

Mientras Elena empujaba el carrito repleto de maletas, su hija caminaba a su lado y también llevaba su propia maleta de mano. La pequeña está encantada con la llegada de su hermanita y es un gran apoyo para su mamá. Ella cumplió diez años el pasado 15 de febrero y la diseñadora le dedicó unas tiernas palabras en su perfil de Instagram. "Feliz vida a La Niña que más brilla, capaz de deslumbrar hasta en la sombra. Una década que me ha llenado de enseñanza, coraje, fuerza, valentía, ilusión, emoción, orgullo y ganas de todo. Me he regalado lo mejor de mi, hizo florecer cualidades que no sabia que tenia, conocer una Elena nueva. Por 10 décadas más al lado de la mujercita gigante que me escogió y me hizo madre un día como hoy. #happybdayminime sigue brillando y dejando huella por donde pasas", escribió.

No se separan

Agencias

La que no se separa de su lado es Raquel Perera. La psicóloga, tras su ruptura con Alejandro Sanz, ha encontrado un apoyo fundamental en Elena y las vimos juntas volviendo a España. De hecho, hasta podría ser la madrina del bebé que está esperando. Todo se andará…