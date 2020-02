María Teresa Campos ya se ha librado de las cosas de su ex pareja, Bigote Arrocet.

El cómico acudió con un amigo y metió sus pertenencias en una furgo.

Capítulo cerrado. Bigote Arrocet se llevó ¡por fin! sus cosas de la casa de María Teresa Campos. El martes 25 de febrero, tres meses después de su ruptura, el chileno llegó con una furgoneta blanca y en compañía de un amigo dispuesto a hacer la mudanza. Se plantó en la casa de su ex casi a las cuatro de la tarde y estuvo algo más de hora y media recogiendo sus pertenencias. María Teresa ya se encargó de no estar presente y no volvió hasta pasadas las siete.



Cronología de la recogida

15:51 llega Bigote a casa de Teresa

Siempre va hecho un pincel, aunque tenga que hacer una mudanza. Bigote llegó con un amigo para cargar todas sus pertenencias. Teresa no estaba en casa. Según ella, su chófer y hombre de confianza, Gustavo, es el que gestionó los tiempos.

Agencias

Bigote dispuso una furgoneta blanca para transportar todas sus cosas y como no podía ser de otra forma, había mucha prensa recogiendo el momento.

Agencias

17:35 sale con las cosas ya recogidas

Después de algo más de hora y media, el cómico salía de la que fue su casa durante seis años. Tenía allí de todo: cuadros, ropa, objetos y dos coches en el garaje.

Agencias

19:10 llega María Teresa

La cara de Teresa lo dice todo. Ya le importa tres pepinos lo que haga su ex. Mientras él se mudaba, ella salió con unos amigos. “No quiero hablar más de esta persona. Ya se ha acabado”, dijo a su llegada.



Agencias

Bigote no abrió la boca ante la prensa, pero la veterana periodista sí que se paró y habló con franqueza.

“Afortunadamente es un capítulo cerrado y espero y deseo que no volváis a hablarme de este asunto... No quiero hablar más de esta persona. Ya se ha acabado. He vuelto a salir, que llevaba mucho tiempo sin querer salir. Estoy feliz. Y ya está”, aseguró con una sonrisa, pero muy tajante.



Agencias

Parece que la matriarca del clan Campos ya ha pasado página. De hecho, el sábado 22 Teresa compartió almuerzo con el periodista Emilio Javier Gómez, que presenta el programa ‘Saludable’ en Radio Inter. Los dos salieron felices de la cita y ella comentó divertida: “De momento, somos amigos y residentes en Madrid”. ¡Ay madre, que María Teresa se nos vuelve a enamorar! Teresa no tiene remedio.