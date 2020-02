A pesar de que ha pasado más de medio año desde que Gonzalo y Susana Molina se dijeran adiós para siempre en 'La isla de las tentaciones', ninguno de los dos lo ha pasado bien. Ambos han intentado mostrarse felices y ocupados en las redes sociales, pero ahora ha sido Gonzalo el que, en su nuevo canal de MTMad, ha revelado que no es oro todo lo que reluce: "Tanto Susana como yo no lo estamos pasando bien. El tiempo sanará las heridas, que es lo que necesito actualmente". Al final va a ser verdad eso de que se necesita, al menos, la mitad del tiempo que duró la relación para reponerse de la ruptura...

Mediaset

Para Gonzalo, su relación con Susana ha sido un sueño: Susana y yo nos conocimos en GH. Me costó enamorarla muchísimo, pero no me arrepiento de nada porque fue maravilloso. Nos fuimos directos a vivir juntos... pero ya conocéis lo que ha pasado en ‘La isla de las tentaciones’. Ha sido duro, hemos vivido momentos muy bonitos. La amo con locura aunque haya pasado tiempo desde la última vez que la vi", ha dicho, y es que ha admitido que sigue enamorado de ella. Sin embargo, los problemas que les sobrevinieron en la isla tan sólo fueron la gota que colmó el vaso, porque hubo más antes del reality.

Mediaset

"¿Qué pasó? Que Susana y yo nos estancamos en el momento de convivir. Ha sido todo maravilloso, jamás podremos reprocharnos nada al uno al otro. Estábamos todo el día juntos, y creo que la monotonía es lo que ha podido acabar con nuestra pareja", ha revelado.

Mediaset

Aún así, sí que le reprocha el hecho de que le dejara en el programa y no en la intimidad, aunque ha llegado incluso a comprender por qué lo hizo: "Le agradezco que fuera tan impulsiva, porque eso facilita las cosas, pero lo que no me gustó es que me dejara en aquella hoguera. Podría haber esperado 4 días a que llegásemos a Sevilla y volverse con su familia, y no dejarme solo vagando por República Dominicana, aunque también creo que si no lo hubiese hecho en ese momento, no lo habría hecho, como ella dice, y fue realmente valentía. Con el tiempo he llegado a comprender que tuvo que ser así, por mucho que me doliese".