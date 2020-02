¿Se le puede complicar la vida a una persona a más de 8.000 kilómetros de distancia? Pues todo parece indicar que sí, y si no que se lo cuenten a Adara Molinero. La ganadora de 'GH VIP 7' está en un sinvivir desde que rompiera con Hugo Sierra para dar rienda suelta a su amor con Gianmarco Onestini, y es que su ex no se lo está poniendo nada fácil: según pudimos saber en su día, Hugo cerró su contrato con la productora de 'Supervivientes' antes de que ella saliera de 'El tiempo del descuento', y en cuanto ella terminó ese reality, él se fue sin contar con nadie y 'endosándole' a Adara el hijo que tienen en común, dejándola atada de pies y manos en Mallorca completamente sola y lejos de su familia.

Sin embargo, según ha contado ahora Adara a través de su canal de MTMad, no es eso lo único que le ha molestado, y es que, como en todas las historias, ni el bueno es tan bueno, ni el malo es tan malo: "Cuando te separas, duele muchísimo. Había creado algo, y que se rompa una familia duele [...], porque yo aún le quiero mucho, porque es el padre de mi hijo, y creo que nos merecíamos una conversación para ver qué había pasado, qué va a pasar… entiendo que él esté dolido, pero que él ni siquiera haya querido tener esa conversación, me duele muchísimo. Creo que nos lo merecemos. Me duele que él ni siquiera tuviera interés en saber lo que yo pensaba o sentía, o en saber por qué se habían dado las cosas", contaba entre lágrimas.

"Por supuesto que él no tiene la culpa de lo que ha pasado, ni yo tampoco, pero después de todo lo que hemos vivido, que estemos así...", añadía casi sin poder acabar las frases. "Me hubiera gustado que hubiéramos llegado a un acuerdo en cuanto al niño y no hacernos más daño del que nos hemos hecho".

Adara ahora está en una situación complicada en la que apenas ve luz al final del túnel, aunque intentará tirar hacia adelante por todos los medios: "Me siento asfixiada y sin salida. No encuentro la solución por ningún lado: me levanto sola, me acuesto sola, no tengo aquí a nadie de mi familia… es desesperante, y no sé qué va a pasar", terminaba.