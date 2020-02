Fonsi Nieto y Marta Castro tienen ganas de ser padres.

Fonsi Nieto y Marta Castro eligieron la estación de esquí de Andorra para hacer balance de estos tres años de matrimonio que ya van a celebrar en marzo. La pareja hizo este viaje para comprobar la capacidad y la potencia del Range Rover Sport y el Jaguar I-PACE en las pistas de nieve. Como buen piloto y amante de la velocidad, Fonsi asombró hasta a los monitores que trabajan en el circuito de la marca de coches. Después, nos contaron sus ganas de ser padres y en qué punto se encuentra su relación con Alba Carrillo.

En marzo celebráis vuestro tercer aniversario como casados, ¿pensáis ampliar la familia?

Marta: A mí me encantaría decirte que estoy embarazada.

Fonsi: Este año nos hemos planteado tener un bebé. Tenemos muchas ganas.

¿Qué os gustaría tener, niño o niña?

F: Nos da lo mismo, pero yo siempre he preferido niños para hacer el bruto.

Ya tienes un niño, con Alba Carrillo, ¿cómo es tu relación con ella ahora?

F: Estamos en una relación buena porque está enamorada y bien. Al final cuando uno está enamorado te tomas las cosas de otra manera. Yo al chico con el que está ahora (Santi Burgoa) no le conozco, pero creo que es bastante deportista y tranquilo. Ella tiene derecho a ser feliz porque bastante mal lo ha pasado también.

Marta, ¿cuál es tu situación con Alba?

M: Yo siempre me he querido mantener al margen. He estado al lado de mi marido para apoyarle y he tenido mucha paciencia.

¿Nunca os habéis enfadado por culpa de Alba?

M: No, porque yo conozco muy bien a Fonsi y es bastante tranquilo, cuando está cabreado he intentado calmarle. Más que nada porque no es mi guerra. Si las cosas siguen como están ahora, estoy encantada de tener una relación cordial con ella.

F: No hay dinero que pague tener una buena relación con la madre de tus hijos.

¿Os ha condicionado la mala situación con Alba para ser padres ahora?

F: A mí nadie me condiciona. Yo me separé de Alba hace ocho años y con Marta llevo siete. Durante este tiempo hemos hecho muchas cosas juntos, que igual al tener niños no podríamos haber hecho.

Imagínate que alguno de tus descendientes quiere ser piloto o pilota.

F: No me gustaría nada, porque he perdido a mucha gente por las motos. Yo no he montado en moto por la calle nunca, porque no tengo carnet. Sólo puedo conducirlas en el circuito.

Fonsi, se ha hablado mucho del testamento de tu tío, Ángel Nieto...

F: Yo de ese tema te puedo hablar poco. Sólo te puedo decir dos cosas: una, que de mi tío sólo me ha quedado el apellido; y dos, lo único que me importa es que mis tres primos estén juntos y unidos como lo están.

A Marta y a ti se os ve muy unidos, ¿participaríais en ‘La isla de las tentaciones’?

F: Ni muerto participaría en ese programa, y en ‘Supervivientes’, tampoco.

Por cierto, ¿lo habéis hecho (sexo) alguna vez en una moto?

F: La verdad es que no.

M: Aunque a mí me pone mucho Fonsi cuando lleva el mono de motorista.