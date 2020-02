Nadie se libra de aparecer en nuestro ranking más esperado: el del horror de la semana. Sino que se lo digan a dos de los miembros más queridos de la realeza europea que, en los últimos días, han hecho méritos suficientes para aparecer en esta lista. Ellas no son otras que Máxima de Holanda y Kate Middleton. Mientras que la esposa de Guillermo de Holanda no pudo disimular su cara de asombro ante el regalo inesperado que recibió, la duquesa de Cambridge estuvo a punto de enseñar lo que no quería cuando el viento estuvo a punto de subirle la falda. Pero los momentos 'Tierra trágame' de Máxima y Kate no son los únicos que aparecen en nuestro ranking de los horrores de la semana.

El actor Jim Carrey o la cantante Sabrina, si la misma que se hizo popular en los años 80 con su 'Boys, boys, boys', también se han ganado un lugar en la lista por derecho propio. ¿Quieres ver todas las fotos? Pues sigue leyendo.

Kate Middleton, con faldas y a lo loco

Getty HMI

'Real-mente' nadie controla la naturaleza, ni la futura (que con lo longevos que son en la familia real inglesa eso será en otro siglo) reina Kate Middleton: ¡sustito el que se llevó al darse cuenta de que el aire intentaba subirle la falda!



Sabrina da el 'do' de pecho

Gtres Gtres

Si no la habéis reconocido por su cara, por su escote, tampoco. Y es que no solía mantener sus encantos a buen recaudo... Sabrina alcanzó la fama entonando aquello de ‘Boys, boys’ al tiempo que botaba hasta enseñar pecho. Hace unos días realizó esta entrada en un programa de la tele italiana y, pese a su incidente en la escalera, no dio el 'do de pecho'...

Jim Carrey, todo el día poniendo caritas

Gtres

¿A qué parece que Jim Carrey está de lo más atento para ver qué se le escapa a Sabrina en su caída? Es lo que tiene pasarse el día poniendo caritas: que nos vale el actor para amenizar cualquier reportaje...

Máxima de Holanda se queda sin palabras

Gtres

¿Por qué pone Máxima de Holanda ese careto cuando recibe este bonito presente?

a) No le gusta el regalito.

b) Está pensando en a quién se lo puede ‘encasquetar’.

c) Las dos anteriores.