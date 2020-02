El maestro Joao tiene ya a sus favoritos de esta nueva edición de 'Supervivientes'. Es un gran admirador del programa y ha confesado que no se pierde ninguna gala. Aunque la edición lleva pocos días, el maestro Joao ha confesado que está enganchado desde el minuto uno y cree que esta nueva edición es muy potente. "José Antonio me encanta, que es compañero vuestro precisamente, bueno de vuestra profesión. Me encanta y me encanta también Vicky Larraz, es que es muy de mi época. Yo soy muy de Vicky Larraz, de no compares mi forma de vestir, soy muy Vicky Larraz".

El ex concursante de 'GH VIP 7', también se ha mojado para hablar de temas más personales. Hay que recordar que en la casa, supuestamente tenía una relación con Pol, pero en mitad del programa nos enteramos que se estaba viendo con Alberto, un nuevo novio con el que siguió a su salida. Ahora no quiere saber nada de él. "A Alberto ni nombrarlo. No quiero ni nombrarlo. Los amores se mueren de manera natural o porque se matan. Este se ha muerto de las dos formas, se ha matado y de manera natural".

También se le ha preguntado sobre Elena, la madre de Adara que ahora es una de las concursantes de 'Supervivientes'. "Creo que de momento todavía no se ha mostrado tal cual ella, no lo sé, yo creo que le falta todavía abrirse más, está un poco descolocada. Creo que es una gran luchadora, pero creo que está equivocando un poquito al público con el acercamiento y alejamiento con Hugo, no sé yo cómo le parecerá a su hija, pero bueno, tampoco me tengo por qué meter en eso, no sé exactamente". EL maestro Joao no tiene pelos en la lengua.