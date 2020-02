Laura Matamoros se encuentra en uno de sus mejores momentos. La hija de Kiko Matamoros está disfrutando de unas vacaciones en Miami junto al padre de su hijo, Benji Aparicio, tras retomar su relación con él. La joven ha compartido con sus seguidores una foto en bikini luciendo cuerpazo en playas paradisíacas.

La influencer ha hecho arder las redes sociales posando bajo el sol americano. ¿A quién no le gustaría encontrarse así ahora mismo? Laura y su novio han viajado para celebrar el cumpleaños del chef. Ella lo ha felicitado con una foto de ambos disfrutando de estas vacaciones al otro lado del charco: "Por tanto muchos más. Happy birthday, papi. A ser felices".

Tanto Laura como Benji rehicieron su vida con otras personas: ella con influencer Daniel Illescas y él con la periodista Claudia Muñoz. Ninguna cuajó y la amistad que mantenían entre ellos por el bien de su hijo volvió a convertirse en amor. Ellos no lo han confirmado, continúan afirmando que solo son buenos amigos, pero los comentarios de sus amigos en la última fotografía juntos no dejan lugar a dudas: sonrisas, corazones, aplausos y un "no me podéis gustar más, pareja".

No sabemos si Laura habrá estado con su hermano, Diego Matamoros, después de que este hablara por primera vez de su ruptura con Estela Grande. Lo que sí sabemos es que el joven está intentando llevarlo lo mejor posible e incluso se ha animado a viajar con amigos y así despejarse.