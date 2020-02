los concursantes han tenido un duro de acusaciones en la palapa.

Elena y Hugo se pelean en 'Supervivientes 2020'.

Las tensiones en Honduras no paran de crecer cada día. No obstante, lo de Elena Rodríguez y Hugo Sierra venía de lejos. La deportista, que fue la defensora de Adara Molinero, su hija, en 'GH VIP 7', siempre ha mantenido que su ex yerno y ella nunca han tenido buena sintonía. Aunque pensábamos que su relación ya no iba a peor, parece que nos habíamos equivocado y bastante. Elena y Sierra han protagonizado un duro enfrentamiento en la segunda gala del reality tras que el uruguayo viera la opinión que la madre de su ex tenía de su acercamiento a Ivana Icardi.

Telecinco

"Que hagan lo que quieran. No me voy a meter en esos temas. Pero me parece raro", aseguró Elena del tonteo de Hugo e Ivana. No obstante, la cosa no quedó ahí y los ex familiares continuaron su enfrentamiento con temas más personales. "Me pidieron y yo creo que es por él que no fuera al parto de mi hija", confesó Rodríguez. "Son temas muy delicados, no quiero profundizar pero lo que ha dicho no es verdad", dijo el uruguayo.

Telecinco

"Lo del parto es una verdad, digas tú lo que digas, en el mismo hospital me mandabas para fuera. Tus ganas eran que yo no estuviera ahí", añadió la madre de Molinero. "No mientas más. A la media hora que nació mi hijo ya estabas ahí. Mi madre y tú entraron a ver al bebé", concluyó Sierra, visiblemente cabreado por este tema.