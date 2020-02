Hugo y Elena discuten en la palapa.

Las palabras del uruguayo no gustan nada a la ex azafata de vuelo.

A pesar de que no participa en 'Supervivientes 2020', Adara Molinero sigue acaparando todo el protagonismo en los platós de televisión. Tras su salida de la casa, la ganadora de 'GH VIP 7' no mantiene buena relación con la familia del padre de su hijo. Y es que, tras unas palabras de Elena en la palapa hacia Hugo, Bruno, el hermano del uruguayo y su defensor en el plató, no ha podido evitar criticar a la madre de la Molinero. Algo que, como era de esperar, no ha hecho ninguna gracia a Adara que no ha dudado en enfrentarse duramente a su ex cuñado.

Telecinco

"Tu hermano no quería que mi madre estuviera en el parto", aseguró Adara. "Tuve que discutir muchísimo con él porque no quería que se quedase", añadió. "¿Vamos a abrir el cajón de mierda? Porque si quieres lo abrimos bien. Que me estoy calentando ya. Me he callado mucho", dijo la ganadora de 'GH VIP 7'. "A mí me trataron bien hasta que dejaron de hacerlo, cuando yo no he hablado mal de su familia", continuó la ex azafata de vuelo.

Telecinco

"Te hemos abierto las puertas de nuestra casa. Eras una más de la familia", replicó Bruno, hermano de Hugo Sierra. "Has dicho comentarios muy machista sobre mí que no te los voy a perdonar mucho. Te has porado fatal conmigo y prefiero quedarme ahí para no seguir", concluyó Molinero, visiblemente enfadada por la situación en plató.