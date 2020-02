El jugador del Valencia Ezequiel Garay se vio obligado hace unas semanas a pasar por quirófano tras sufrir una lesión en su rodilla en mitad de un partido contra el Celta de Vigo. Su mujer, Tamara Gorro, ha mostrado en todo momento su apoyo incondicional y no se ha separado de él ni un segundo. La influencer está muy orgullosa de su chico y ha compartido todos los avances en su recuperación a través de sus redes sociales. Ahora ha sido el propio Ezequiel quien ha querido explicar cómo se siente después de esta situación a todos sus seguidores.

"Desde el día 1 de febrero, siento rabia e impotencia. Saber que no voy a desarrollar mi pasión durante meses, me causa frustración. Pero ayer sentí alivio y bienestar. Estando en esta situación poder aportar mi grano de arena a mi club, compañeros y afición me hace sentir bien. Sí, sí he firmado la baja para que pueda venir otro central. Y deseo con todas mis fuerzas que todo vaya a mejor, porque lo merecéis", titulaba el futbolista una foto en la que aparece en el hospital.

Instagram

La pareja, que acumula nueve años de relación, ha demostrado estar en las buenas y en las malas. Además, Tamara Gorro ha tenido que hacer doble esfuerzo ya que ha tenido que dar todo su apoyo a su hijo Antonio, que también ha tenido que pasar por una operación, aunque ya ha recibido el alta hospitaliaria. Después de estas semanas de tormenta parece que ya va apareciendo poco a poco la calma y los dos terminarán por recuperarse totalmente. ¡Le mandamos muchos ánimos a Ezequiel Garay en su recuperación!