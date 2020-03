Cayetano Martínez de Irujo recibía la Medalla de Oro de la Real Academia de Medicina.

Hace unas semanas, el jinete sufrió una caída del caballo en Cádiz.



El duque de Arjona no quiere ni oír hablar de sus hermanos, salvo de Fernando. Éste es el único que acudió a la ceremonia donde se le entregó la Medalla de Oro de la Real Academia de Medicina. Cayetano Martínez de Irujo estuvo arropado también por su novia, Bárbara Mirjan; su ex mujer, Genoveva Casanova; sus hijos, Luis y Amina; y por el viudo de su madre, Alfonso Díez. El jinete no está pasando por una buena etapa por sus contínuos ingresos en el hospital por sus problemas digestivos y por las caídas del caballo, la última el pasado 22 de febrero en Montenmedio (Cádiz).

Gema Checa HEARST

Es un orgullo recibir esta medalla de la Real Academia de Medicina.

Claro que sí. Todo reconocimiento es un orgullo.

En tu discurso te has emocionado al recordar a tu madre.

Sí, porque he recordado la parte más bonita e íntima que tuve con mi madre, al ser su persona de confianza. Por esa labor he pagado un alto precio. Toda gran misión conlleva un alto precio, y yo lo he pagado con creces. Llevaré siempre la cabeza muy alta al haber sido elegido por la duquesa de Alba, mi madre, para esas gestiones. No estoy de acuerdo con el cambio que se está haciendo en la Casa de Alba. Pero no me corresponde a mí juzgar al duque de Alba, será la historia.

¿Cómo están las relaciones con tus hermanos?

Igual. He invitado a Fernando, que ha venido, y a Carlos, porque es el jefe de la Casa de Alba y mi deber era invitarle por la institución. A los demás, no les he dicho nada.

Genoveva Casanova, su ex pareja y madre de sus hijos, tiene muy buena relación con el jinete. Gema Checa HEARST

La relación se encuentra en un punto muerto.

Es difícil. Me han demostrado cómo son. En septiembre, cuando me operaron y estuve en el hospital, no vinieron a verme. Lo pasé francamente mal y me costó no venirme abajo. Mis hermanos me demostraron su falta de humanidad.

¿Por qué no das tú el paso para la reconciliación?

¿Cómo? No quiero hablar de esas cosas porque es una etapa pasada. Después de aquella operación y de estar diez días en el hospital, tal falta de humanidad... Apaga y vámonos. Cerré la puerta y se acabó.

Barbara Mirjan, novia de Cayetano Martínez de Irujo Gema Checa HEARST

Hace poco te volvieron a ingresar y además te has vuelto a caer del caballo.

Llevo ya diez operaciones. Me encuentro bien, pero es un accidente detrás de otro... Creo que me han echado un maleficio.

¿Crees en los maleficios?

No lo sé. Como existen las cosas buenas, también hay cosas malas. Lo único que puedo decir es que desde septiembre a ahora: he entrado en el quirófano, me he roto tres costillas, me fui a África y acabé en el hospital. Me pasan cosas que no tienen sentido.

Alfonso Díez, viudo de la Duquesa de Alba, quiso acompañar a Cayetano en un día tan especial. Gema Checa HEARST

¿No has pensado retirarte de la competición hípica?

No, porque es una cosa que me apasiona.

¿A quién le dedicas este reconocimiento?

A mí mismo, porque me lo he ganado.

¿Cuál es el secreto de llevarte tan bien con tu ex mujer, Genoveva?

Es la madre de mis hijos, que son excepcionales. Y además Genoveva se lleva muy bien con Bárbara.