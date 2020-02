Aneth Acosta está más feliz que nunca. La amiga de Isa Pantoja y ex de 'Supervivientes' nos ha sorprendido con una feliz noticia: está enamorada y tiene planes de boda. La peruana ha conocido el amor a tal nivel que la joven ha decidido darle el el 'sí, quiero' a su chico aunque solo llevan un año de relación. La pareja está tan segura de su amor que no han dudado en comenzar con los preparativos de su enlace solo 365 días después de su primer beso.

Aneth se casa en septiembre en su tierra natal como le ha confirmado a la revista 'Lecturas'. "Estamos felices, nos casamos en Lima el 19 de septiembre", ha detallado. "Es un año después de habernos besado por primera vez”, añadía posteriormente. ¡Qué rapidez! La ex concursante del reality asegura que el afortunado se encuentra muy relacionado con los platós de televisión, de hecho, lo conoció mientras participaba como defensora de Isa Pantoja en 'Gran Hermano VIP'. "Lo conocí en 'GH' cuando defendía a Isa Pantoja, y ya en los pasillos de Telecinco se dieron esas miradas", ha confesado.

Gtres

Una relación que se mantuvo también durante su etapa en 'Supervivientes' pero muy diferente. “Cuando llegué a la isla, me chocaba que el chico que me había gustado antes no me mirara ni me hablara”, ha contado. Y es que, los trabajadores del reality no pueden mantener ningún contacto con los concursantes durante su estancia en la isla por lo que todo cambió cuando Aneth fue expulsada. Todo fue cariño y pasión hasta que, un día antes de que partiera a Perú, Guillermo, que es como se llama el chico, le quitó su anillo para volver a ponérselo en señal de pedida, algo que Aneth rechazó.

Una segunda pedida con sorpresa incluida

A su vuelta a España, la amiga de Isa Pantoja se encontró con una gran sorpresa que cuadraba más con la pedida de matrimonio que ella buscaba: se encontró un cartel en su armario en el que Guillermo le pedía matrimonio, algo que no pudo rechazar. "El siguiente fin de semana nos fuimos a París. Debajo de la Torre Eiffel me cogió las manos y me puso un anillo", explicó muy feliz la joven.

Asimismo, la influencer ha destacado que entre los invitados a su boda se encuentra, por supuesto, Isabel Pantoja: "Está invitadísima y espero que pueda venir”, ha reconocido aunque recuerda que su hija, Isa Pantoja, tendrá un papel importante en el enlace, "Será la madrina, firmará el acta y entrará en la iglesia delante de mí”.