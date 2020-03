Alonso Caparrós publicará un libro en breve.

El colaborador de 'Sálvame' está en un buen momento y nos explica los motivos.

Ha vivido épocas muy oscuras en su vida por culpa de las adicciones, pero Alonso Caparrós es un hombre nuevo: ha vuelto a la tele, como colaborador de ‘Sálvame’ y además prepara libro. ¡Ya no hay quién le pare!



Alonso, ¿cómo estás?

Fenomenal. Ahora mismo soy el hombre más feliz del mundo. Tengo muchos proyectos y, tanto en lo personal como en lo profesional, me va todo de maravilla. Creo que es la mejor etapa de mi vida.

Vamos, que estás en plan ‘virgencita, virgencita…’

Sí, porque estoy muy pleno. Es un momento increíble.

¿No te gustaría cambiar nada? Presentar un programa, por ejemplo.

No cambiaría nada. Mira, el otro día estuve pensando lo del programa, con esto de las rotaciones de los presentadores de ‘Sálvame’ y la verdad es que yo no lo sé... ¡Yo estoy ahora mismo tan cómodo! Presentar un programa es mucha responsabilidad: estar pendiente de la audiencia… No te digo que no dijera que sí, pero desde luego no lo estoy deseando. Ahora mismo lo que quiero hacer va por otro camino.



Cuéntame.

Estoy preparando un libro con el que estoy ilusionadísimo. En él cuento mi experiencia con las adicciones y cómo Mediaset, ‘Sálvame’ y ‘GH’, han contribuido a ser la persona que soy ahora. Tiene un claro objetivo, que es ayudar a la gente.

También estás con los bolos de ‘Furor’.

Sí, ese proyecto va como un tiro. Ya llevamos ocho años, y ojalá dure mucho tiempo más. Lo hacemos para empresas y teatros.

Esto te permite estar más tiempo con tu mujer, tus hijos…

No, tengo el tiempo muy repartido. No entiendo a la gente que quiere estar toda la vida trabajando en la tele. Vi el otro día a María Teresa Campos con 78 años y, también lo hablo con mi padre. Si puedes ir cambiando y haciendo otras cosas, mejor, ¿no?

¿Y a qué obedece este cambio?

Después de superar todo, tengo ganas de vivir, ser feliz, disfrutar. Y eso es lo que he aprendido. Mi ambición no está en presentar.

Volviendo a ‘Sálvame’, ¿cómo te sientes allí?

La primera etapa fue horrorosa y me fui, pero en esta segunda estoy integradísimo. Me lo paso genial y disfruto mucho.

¿Tienes amigos en la tele?

En ‘Sálvame’ no tengo ningún problema con nadie, pero me preocupa Antonio David.

¿Le ves como un rival?

No, pero el otro día estábamos debatiendo en plató y no me contestó bien. Eso me llamó mucho la atención. Lo vi inoportuno, fuera de lugar y muy agresivo sin motivo. Fue gratuito. No he vuelto a coincidir con él pero me preocupa que tenga ese talante.

Acaba de llegar y lo mismo tiene que ganarse su silla.

Hombre sí, pero arriesga mucho y creo que se ha precipitado. Lo mismo eso va en contra de la nueva imagen que él quiere dar. Va muy a saco, algo que choca con la actitud que tuvo en ‘GH’.

¿Y con los demás tienes buen rollo? ¿Sales por ahí de marcha con alguno?

Tengo buen rollo, pero no somos amigos de salir. Alguna vez he ido a la Muralla, pero nada más. Ya se me ha pasado la edad de salir…

¿Eres del clan Muralla?

(Risas) No, no, qué va. Me encanta, pero no. Además, yo vivo en Guadalajara y me tengo que ir pronto para casa.

¿Con cuál de tus compañeros te llevas mejor?

Con Lydia, Gustavo y Montero tengo mucha cercanía. Con Patiño también me llevo muy bien, aunque la veo poco.

¿Cómo llevas por ejemplo hablar de Teresa Campos?

Lo paso muy mal porque yo a ella la idolatro, pero tengo que hacer mi trabajo.

¿Nunca te ha llamado ningún amigo quejándose de tus comentarios en el programa?

Sólo me ha pasado con Belén Ro. La llamé y tuvimos un malentendido.

¿Cómo estás con Angélica?

Pues mira, ella y yo nos queremos muchísimo, pero eso es precisamente lo que hace que tengamos momentos muy complicados. No nos entendemos en cosas fundamentales. No suena a ruptura ni de lejos, pero es curioso: es la mujer que más he querido en mi vida y, sin embargo, es una relación que cuesta mucho. Nos la tenemos que currar.



¿Cómo te llevas con tus hijos?

Muy bien, pero hablo poco de ellos porque no se dedican a esto. Son muy mayores, 22 y 17.

Hace poco leí que no te importaría volver a ser padre.

Quería, pero hasta que no tengamos resueltas Angélica y yo las cosas…

Y con tu familia, ¿está todo solucionado?

La verdad es que sí. Con mis padres fenomenal y sólo queda mi hermano, pero vamos a quedar a hablar. La bronca en ‘Sálvame’ fue muy útil.

