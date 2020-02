Si ha habido una pareja que nos ha dado mucha pena que "rompiera", es la de que Diego Matamoros y Estela Grande. Sólo hacía poco más de un año que se habían dado el 'sí, quiero' ante todos sus familiares y amigos, pero en sus vidas se interpuso 'Gran hermano VIP 7', que dio al traste con todo: el tonteo de Kiko Jiménez y ella llenó horas de televisión y páginas de revistas, y aunque nunca hicieron nada y siempre defendieron su amistad, la guerra estalló entre sus respectivas parejas de tal manera que acabó con la relación de Diego y Estela.

Mediaset

Sin embargo, ella ahora ha estrenado canal de MTMad en solitario (casi a la par que él, tan sólo unos días después), y ahí ha revelado mucho de lo que veremos y también de su situación sentimental: y sí, ahora la pareja vive separada, pero ellos nunca hablaron de romper aunque la relación se diera por terminada... y en efecto, parece que sólo se estarían dando un tiempo a juzgar por las palabras de Estela: "Ahora mi situación es que estoy separada y viviendo con una amiga en su casa, y las dos tan ricamente y tan a gusto. Lo hacemos todo juntas, pero también sigo teniendo contacto con Diego, y eso me deja más tranquila".

Mediaset

Evidentemente, si una rompe una relación, y más por el motivo que fue, el contacto se elimina, y ellos, sin embargo, no tienen problema en seguir hablando o hasta viéndose si hace falta. Sí que, según ella, rompieron después de 'GH VIP 7', pero antes de 'El tiempo del descuento' la situación mejoró... para volver a hundirse: "(Tras GH VIP) me consideré una cabeza de turco, porque yo no había hecho nada y de repente todo el mundo estaba en conflicto y peleando en los platós. Yo flipaba, así que decidí romper toda relación con Kiko, porque Diego estaba teniendo mogollón de problemas de ansiedad, de nervios… y dije ‘no, no. Yo esto no lo puedo permitir’, pero luego la vida me pone delante ‘El tiempo del descuento’. En principio no pensaba entrar. De hecho me insistió todo el mundo y yo seguía diciendo que no, pero justo el día antes se me cruzó el cable y entré".

Aquel fue un movimiento inteligente por su parte, pero no tanto para su relación, ya que acabó dándole la estocada... aunque, por lo que parece, Diego y Estela siguen juntos entre bastidores...