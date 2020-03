Tener una buena relación familiar está infravalorado, y es que si encima eres famoso, esa mala relación, al final, sale por algún lado... y se arma la de Dios. De hecho, este domingo pudimos vivir un momento de lo más 'heavy' con la familia Suescun-Galdeano en 'Supervivientes. Por todos es sabido que la relación de Maite Galdeano con su hijo, Cristian, no ha sido siempre la mejor, pero ahora ella se la tiene que envainar porque le ha tocado ser la defensora de Cristian en plató... y todo a pesar de que él la ha puesto a caer de un burro desde Honduras.

Cristian le hizo un traje a medida cuando desveló por qué no aguanta a los novios de su hija: "Mi madre no puede ni verlos. A Kiko no puede ni verle. Yo creo que mi madre está enamorada de mi hermana. Pero bueno, yo creo que poco a poco se tendrán que ir entendiendo", confesó Cristian a José Antonio Avilés.

La cosa, sin embargo, no acabó ahí, porque en un momento de debilidad junto a Elena, la madre de Adara Molinero, también le confesó que su madre es toda una mantenida: "Mi hermana la mantiene. Mi hermano sale de fiesta, pero ella no sale, no fuma, no bebe… siempre está trabajando. Desde pequeña la ha criado así", contó el joven. Elena recordó que Maite conducía autobuses, pero él la corrigió: "Sí, pero le dieron problemas de espalda. Fibromialgia. Y está incapacitada. Tiene la pensión, pero todo su afán es ahorrarla y que se gaste la cría los dineros. A veces se pasa, pero bueno", desveló. Vamos, que mientras ella no gasta ni un duro... ¡los caprichos se los paga Sofía!

Elena, sin embargo, confesó que ella sería incapaz de ser como ella: "Yo de mis hijos no cojo un duro. Hay veces que mi hija me quiere invitar, porque yo soy mileurista, y ella gana mucho más, pero me siento fatal. Es que prefiero que no lo haga. Como para que me mantuviese, vamos… mi corazón no me dejaría".