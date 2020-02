El motivo por el que Rafa Mora casi pierde miles de euros

Rafa Mora ha contado que llegó a perder más de 200.000 euros debido a una mala inversión.

Algunos de sus compañeros, como Antonio Montero, también vivieron situaciones económicas complicadas.

Antonio Montero ha vivido, esta semana, una de las más intensas en su paso por 'Sálvame'. El colaborador se ha abierto en canal hablando no solo de su salud y del cáncer que padece, también de sus problemas económicos. Contaba que depositó gran parte de sus ahorros en una persona de confianza para que los invirtiera pero que lo perdió todo, y entonces fue cuando Rafa Mora quiso 'consolarle' contando una experiencia similar. El ex tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', contaba haberle pasado "algo similar".

"Yo viví algo similar cuando las preferentes. Metí todo lo que había ganado (mucho o poco) en todos estos años en la tele", confesaba, "en primera instancia palmé y cogí un berrinche terrible". Y el drama no fue solo la noticia, si no cómo la recibió... Pensar en el disgusto que se llevó su madre, que fue quien le comunicó el extraño movimiento bancario que registraba su cartilla, le hundió aún más.

telecinco

Asegura que metió más de 200.000 euros y "un día, me llama mi madre y me dice: 'Tete, que he ido al banco y no tienes el dinero'. Le dije: '¿Qué dices, mamá?'. Yo me asusté por mi madre, porque pensaba que había perdido la cabeza". Pero cuando se puso a investigar, era más que cierto. "Pero al final gané con los intereses y todo", ha zanjado.

Aunque sus palabras tranquilizaron (en parte) a Montero, él explicó que todo este tema está ya en manos de sus abogados: "Él me pidió perdón, me dice que esto no le ha pasado en la vida. No me lo podía creer, ni me puedo creer que lo haya hecho aposta y que me haya engañado", aseguró el colaborador.