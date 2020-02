"Es el primer programa que hago que mi padre no ve", con estas duras palabras ha vuelto Víctor Sandoval al trabajo tras uno de sus golpes más duros. El padre de Víctor falleció el pasado miércoles, dejando al colaborador de 'Sálvame' completamente desolado. A su llegada a plató ha sido recibido con un caluroso aplauso y la fotografía de su padre presidiendo el plató y no ha podido evitar romperse. "Me reconforta que tuviera 95 años, pero es mi padre", ha declarado entre lágrimas.

Ha aprovechado para agradecer a sus compañeros y seguidores el cariño recibido durante estos duros días, aunque asegura que hay "dos compañeros" que le han fallado y no han tenido ni palabras de cariño con él. Lo que ha querido resaltar es el mensaje inesperado que ha recibido de Terelu Campos y Carmen Borrego: "No me lo esperaba, sobre todo por la situación que hemos vivido últimamente, y han sido muy cariñosas".

Completamente roto, ha asegurado no estar tranquilo consigo mismo: "Me reprocho a mi mismo que por qué he tenido que esperar a verlos mal para acercarme a ellos", ha declarado. Pero toda esta situación ha logrado que "los hermanos estemos un poco más cerca, y es lo que él hubiera querido", ha confesado Víctor.

El propio colaborador ha desvelado que tuvo un pequeño encontronazo con su hermano al decir que iban a ir sus compañeros al entierro, y él pensó que irían las cámaras, pero todo quedó en un malentendido. "Ahora vamos a ser una familia unida", ha declarado él mismo.

Compañeros como Belén Esteban, gran amiga del colaborador, han confesado estar muy orgullosos de este nuevo Víctor.