La joven se encuentra nominada

Rocío Flores está siendo en blanco fácil de Yiya, que no para de criticarla

La hija de Rocío Carrasco confesó que era lo que más echaba de menos de España

'Supervivientes' no está descubriendo el lado más desconocido de sus concursantes. A Rocío Flores siempre la hemos visto como una chica tímida y sin experiencia frente a las cámaras, pero poco a poco está sacando a luz su verdadera personalidad y parece que la hija de Rocío Carrasco es una niña de lo más extrovertida. Este jueves, cuando Jorge Javier les preguntó a los robinsones qué era lo que más extrañaban de España. La joven confesó que echaba de menos a su novio y en ese momento Jorge Javier no dudó en responder que si a ella como a los chicos se le había quitado las ganas. "No, van en aumento… estoy encendida, ‘rojita’", una respuesta Vázquez, al que le encantan este tipo de temas, no dudó en seguir tirando del hilo.



"Dicen que en ‘Supervivientes’ a los hombres se les baja la libido y a las mujeres se les sube". Momento en el que Rocío se puso roja como un tomate y se dio cuenta de que su padre estaba allí. "¡Qué vergüenza, que está mi padre ahí!", confesaba la nieta de Rocío Jurado. Antonio David, que es quien se encuentra defendiéndola en plató, no ha dudado en tomarse con humor esta confesión de su hija a la que se encuentra constantemente defendiendo de los ataques de Yiya.

Por su parte, Rocío alberga la esperanza de que su chico visite por sorpresa la isla como lo suelen hacer las parejas de los concursantes a lo largo del reality. ¿Ocurrirá este esperado reencuentro? Todo dependerá si la hija de Rocío Carrasco supera esta nominación.