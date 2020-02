La princesa del pueblo recuerda su parto

La colaboradora ha aclarado que lo tiene más que superado y no le afecta, pero que es algo que se te queda "grabado"

La dura situación que une a Adara y Belén Esteban

Después de que Elena Rodríguez, la madre de Adara sacase a la luz que su yerno, Hugo Sierra no la había dejado estar presente en el parto de su hija se ha liado una buena. Desde plató, su hermano defendía a su hermano, diciendo que eso no era del todo cierto y Adara explotaba amenazando abrir la caja de pandora. Y como era de esperar, después de todo el revuelo montado por el parto de Adara, en 'Sálvame' no dudaron en hablar de esta situación. Fue en ese momento, cuando Belén Esteban decidió solidarizarse con Adara y recordar su recuerdo más duro del nacimiento de su hija.

“Cuando di a luz, el padre de mi hija me dijo que para que sus padres vieran a mi niña, se tenían que ir mis padres. Mis padres se quedaron ahí porque son los realmente abuelos de mi hija y los que se han portado como abuelos”, ha contado.

Además, Belén Estevan ha querido dejar claro que quien cuidaba de ella, curaba y atendía era su madre tras el nacimiento de la personita que la une de por vida a Jesulín de Ubrique: “Cuando necesitaba a alguien a mi madre llamaba era a mi madre”. Por eso entiende que ha tenido que ser muy duro para Adara y su madre tener que estar separadas en ese momento por culpa de una pareja porque “es muy duro”.

Aún así, la colaboradora ha dejado claro que, después de 20 años, esa situación ya la tiene más que superada y no le afecta pero que es algo que se te queda "grabado".