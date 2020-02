Kiko Matamoros y Marta López tienen planes de futuro

La pareja celebrará dentro de nada un año de noviazgo

"Llevo un año de felicidad, que no me lo creo ni yo. Estamos muy bien y no quiero precipitar nada"

El parto de Adara está dando mucho juego dentro y fuera de 'Supervivientes'. Según Elena Rodríguez, madre de Adara, Hugo Sierra no quería que ella asistiera al parto de su hija aunque finalmente lo hizo y esta información ha hecho que los colaboradores de ‘Sálvame’ retrocedieron al momento en que nacieron sus hijos. Matamoros ha explicado que él no ha asistido al parto propiamente dicho, en el caso de sus hijos mayores porque no se permitía y en el caso de su hija pequeña porque fue cesárea y tampoco es usual que el padre esté presente en quirófano.

Momento que aprovecharon sus compañeros para preguntarle sobre su futuro con Marta López. Y es que, a pesar de que siempre estuvo en tela de juicio su relación con la joven, la pareja celebra dentro de nada un año de feliz noviazgo. ¿Quiere ser padre de nuevo? Está a punto de cumplir un año junto a su novia Marta y parece que tienen planes a largo plazo y podrían decidir tener hijos cuando sean una pareja “más consolidada”.

Pero Kiko Matamoros no sólo se plantea tener hijos con Marta, el colaborador de 'Sálvame' también tiene planes de boda con Marta. Kiko apuntó que casarse es “otra posibilidad”. “Estoy súper a gusto y súper enamorado, llevo un año de felicidad, que no me lo creo ni yo. Estamos muy bien y yo quiero hacer las cosas bien, no quiero precipitar nada”.