Kiko Hernández cumple uno de sus mayores sueños

ESTRENO DÍA 18 SEPTIEMBRE EN EL TEATRO José María Rodero en Torrejon de Ardoz, Madrid. #Distinto Ya está aquí!!! https://www.giglon.com/evento/distinto CONTACTO CONTRATACION: Álvaro Mouriz TEL: 612 20 74 30 correo : planetafamasl@gmail.com