Adara y Gianmarco se enfrentan al polígrafo

Adara queda impresionada por las respuestas de Gianmarco

Los ex concursantes de 'GHVIP7', Adara y Gianmarco, han acudido a 'Sábado Deluxe' para hablar sobre su relación. Ambos han decidido enfrentarse juntos al polígrafo para aclarar todo lo que ha sucedido entre ellos. Aunque al principio se han mostrado muy unidos, lo cierto es que algunas preguntas han acabado por crear momentos un tanto tensos entre la pareja. En concreto, una de las preguntas que ha provocado cierto malestar en Adara ha sido cuando el polígrafo ha reconocido que Gianmarco mentía cuando decía que no había coqueteado con Elena.

Telecinco

Por su parte, el italiano se ha mostrado muy sorprendido y ha insistido en que "la máquina estaba fallando" porque él nunca había querido nada con la madre de Adara. Sin embargo, otra de sus respuestas volvería a poner en duda esta afirmación. Ante la afirmación de Gianmarco en la que ha reconocido que nunca le dijo a Antonio David que había sentido atracción por Elena, el polígrafo ha vuelto a decir que miente.

Al escuchar esto, la cara de Adara se ha transformado y le ha reconocido a Jorge Javier que, sin duda, este sería un tema que hablarían cuando finalizase el programa. Este tema era algo que ya le había creado ciertas dudas a la ex concursante de 'GHVIP', ya que su madre fue la que le dijo que había notado que Gianmarco había coqueteado con ella. "Me dijo que notaba que intentaba coquetear con ella con la mirada", ha explicado.







Pese a esto, ambos han mostrado estar muy felices de seguir juntos y han revelado estar pasando por un buen momento en su relación. Aún así, todavía no se han planteado vivir juntos ya que Adara sigue viviendo en Palma de Mallorca. "Todavía tengo que solucionar ciertos asuntos", ha reconocido.

Telecinco

Además, la ganadora de 'GHVIP' ha confesado que su madre no se fiaba de Gianmarco. "Me decía que tuviese cuidado por si solo quería televisión", ha indicado. Sin embargo, la ex concursante ha querido arriesgarse y apostar por su relación con el italiano.

Una apuesta con la que, de momento, parece estar muy contenta. Adara ha reconocido que el italiano le hace "sentir increíble". Ambos han confesado estar muy enamorados el uno del otro y han compartido varias miradas cómplices durante la entrevista.