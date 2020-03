Rubén acude a 'Sábado Deluxe' para mostrar algunos rincones de su casa

El ex concursante de 'LIDLT' ha acudido al programa junto a su madre

El ex concursante de 'La isla de las tentaciones', Rubén, ha acudido junto a su madre a 'Sábado Deluxe' para hablar sobre su pasado. El nuevo tronista de 'Mhyv' ha querido mostrar algunos detalles de su casa y hablar sobre algunos aspectos de su vida. Rubén ha reconocido que le costó decidir ir al programa de 'La isla de las tentaciones'. "De primeras dije que no, pero mi socio me insistió", ha reconocido. Una decisión de la que parece no arrepentirse y con la que tenía claro que su principal objetivo al acudir allí era "vivir la experiencia".

Telecinco

Junto a él se encontraba su madre, Mar. Ella ha admitido que empezó a ver los programa junto a su hijo . "Me dio pena Christofer, claro, como a todos", ha reconocido. Además, ha admitido que Rubén suele tener muchas pretendientas. "El teléfono de casa no para de sonar".

Por otro lado, Rubén ha reconocido que hubo un tiempo, cuando jugaba al fútbol, donde cometió algunos "errores". Según ha explicado, sus entrenadores siempre le decían que podría llegar muy lejos, pero que "le perdía la cabeza". Sin embargo, esta experiencia, según ha indicado, le sirvió para valorar mucho más a su madre.

Telecinco

En cuanto a su comienzo como tronista de 'Mhyv', Rubén se ha mostrado muy ilusionado. "Me han dado esta oportunidad y lo voy a hacer muy bien", ha reconocido.