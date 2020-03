Los jóvenes derrochan amor y pasión

Justin revela uno de los detalles más íntimos de su relación con Hailey

La pareja celebró una boda por todo lo alto

Hailey Baldwin y Justin Bieber se conocieron hace muchos años, pero no fue hace poco cuando la pareja retomó su relación y un año después de haberse enamorado que la modelo y el cantante decidieron pasar por el altar. Sin embargo, hasta ahora, no sabíamos como los jóvenes habían retomado el contacto y ha sido Hailey la que ha desvelado esta gran incógnita. La modelo ha acudido programa de Jimmy Fallon, The Tonight Show. Y aunque nadie lo sabía fue, precisamente gracias, a este magazine que Justin Bieber y Hailey Baldwin retomaron el contacto.

La top model desveló que en su última visita al programa de Jimmy Fallon, Justin después de verla desenvolverse tan bien delante de las cámaras y sobre todo, por su manera de abrir un botellín de Coronita, no dudó en enviarle un mensaje comentado su paso por el programa de entretenimiento. "¿Cómo estás? Te vi anoche en el programa de Jimmy Fallon. Estuviste realmente genial. Me encantó el truco que hiciste, no tenía ni idea de que pudieses hacer eso. Moló". Fue el mensaje que su ahora marido le envió para retomar el contacto con ella después de mucho tiempo sin hablarse. Así que fue, una cerveza y una aparición en televisión lo que sirvió para unir a la pareja. Lo de después ya lo sabemos todos. La pareja decidió sellar su amor con un enlace civil y religioso.



Hailey le ha aportado al cantante canadiense la estabilidad que necesitaba y él a ella un amor incondicional del que suelen presumir en redes sociales y en su día a día con centenares de gestos de amor.