Antonio Flores ha afirmado que su hija habló con Ana María sobre su relación antes de entrar en el concurso

Rocío Flores se ha convertido en el blanco de las críticas de Yiya



La hija de Rocío Carrasco no está de acuerdo con la actitud de Ana María



A Rocío Flores no le está gustando nada la actitud de Ana María Aldón. La joven, tal y como comentó Jorge Javier en 'Sábado Deluxe' no se siente apoyada por la mujer de su abuelo político. Es más, tras la gran discusión que tuvo con Yiya, su archienemiga en la isla, Ana María, en vez de preocuparse por Rocío, se preocupó más por el estado de la otra concursante. Una situación que no gustó nada a la hija de Rocío Carrasco. Además, la joven está algo preocupada por la amistad que han forjado Ana María Aldón y Antonio Pavón. Rocío se ha dado cuenta que Ana María está muy pendiente del torero y ha criticado la relación entre ambos.

A pesar de que su padre le ha querido quitar importancia a todo ello, comentado que antes de que ambas entrasen en el reality tuvieron una conversación en la que pactaron que cada una iba a hacer su concurso y parece que Ana María Aldón se lo ha tomado al pie de la letra. Según ha explicado Antonio David, su hija le pidió a la mujer de Ortega Cano que "no le apoyase" mientras estuviesen dentro del reality. El colaborador ha indicado que esto lo hizo porque no quería tener ningún trato especial o distinto al resto de concursantes. "Le dijo que ella se iba a cuidar sola", ha explicado Antonio David Flores para aclarar la relación que ambas están manteniendo en el concurso.

Sin embargo, cada vez parece estar más cuestionada la relación entre Pavón y Ana María Aldón. De hecho, desde el programa 'Socialité' han querido analizar todas las miradas cómplices y gestos que se dedican los concursantes. Según el programa que presenta María Patiño, Ana María Aldón y Antonio Pavón "buscan cualquier momento para sentarse juntos en la Palapa y podría ser que entre ellos estén empezando a surgir los sentimientos".