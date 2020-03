Violeta presume de la faceta musical de su chico: "Qué tiemble J Balvin"

Fabio Colloricchio ahora será Fabbio, con dos 'B'.

Violeta se ha mostrado completamente orgullosa de su chico en su faceta musical.

"Nuestra historia en una canción", así ha anunciado Fabbio Collorichio su salto a la música. Se trata de un primer 'single' que ha salido a la luz este fin de semana y que cuenta la historia de amor que vivió con Violeta Mangriñán en 'Supervivientes 2019'. Bajo el título 'La isla' (qué rebuscado, nótese la ironía), Fabio recuerda lo que fue una bonita historia de amor que dura hasta hoy y que parece ir cada vez a más. La pareja está en una auténtica nuble y así lo demuestra el tema de Fabio, que comparte con el DJ Jason Praut, en el que hace toda una declaración de amor: "Si tú no estás esto es un infierno", "solo contigo es que yo me entiendo", "eres mi vida, feliz cuando me miras", "solo tú y yo, hacer el amor en la isla los dos...", "eres la luz del túnel que necesitaba", son algunas de las frases de la canción.

La canción, incluso, incluye el famoso 'grito' del tema oficial de 'Supervivientes'. Violeta se ha mostrado públicamente totalmente orgullosa de su chico: "Los sueños se cumplen cuando tienes el valor de perseguirlos. Lucha, esfuerzo y constancia por fin ven la luz y esto es sólo el principio de todo lo bueno que viene. Estoy orgullosa de tí".

Y esto no es todo... La ex superviviente ha comentado en sus 'stories' de Instagram que esta solo "es la primera canción de todas las bombitas que se vienen", en concreto ha destacado una con la que se ha atrevido a asegurar: "Qué tiemble J Balvin". Pues oye, estamos deseando escuchar esa, igual se convierte en la canción del verano 2020.

Ellos ya la bailan... ¿Y vosotros?